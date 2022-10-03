تسريبات عن اجتماع "أوبك+" تلهب أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعا مفاجئا، بعد أن سربت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مشاركين في اجتماع "أوبك+" المقبل، بأن دول التحالف تدرس خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا

وبحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.41 بالمائة إلى 82.20 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.22 بالمائة إلى 87.86 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

وتعقد دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا يوم الأربعاء القادم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج.