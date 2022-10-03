الصين تسعى للاستثمار في التنقيب بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام للمجمع الصيني سينوبك بالجزائر، وو شيولي.

وأوضح بيان الوزارة، أن الطرفين استعرضا حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وسينوبك الصينية، واصفين إياها بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.

كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وكذلك في مجال البتروكيماويات في الجزائر، آملين رؤية تطور المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، في إطار القانون الجديد للمحروقات.

ومن جهة أخرى، قال شيولي إنه راضٍ جدًا عن الشراكة بين سوناطراك وسينوبك، معربًا عن اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار وتعزيز وجودها في الجزائر.