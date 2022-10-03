عقوبات صارمة لمستغلي الحظائر غير القانونية

أوقفت شرطة الجزائر العاصمة 12 شخصا متورطا في إنشاء حظائر غير قانونية، على مستوى الدار البيضاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في كل من المصلحة الولائية للأمن العمومي والأمن الحضري الحادي عشر الحميز بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء سطرت عمليات شرطية لمحاربة ظاهرة إنشاء حظائر غير شرعية.

وتم شن العمليات الشرطية على مستوى المساحات العمومية المتواجدة بقطاع اختصاص المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حيث أسفرت عن توقيف وتحويل 12 شخصا مع حجز مبالغ مالية من عائدات هذا النشاط.

هذا وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، التي أصدرت أحكاما من 18 شهرا إلى 05 سنوات نافذة وغرامة مالية من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج في حق البعض منهم الذي ثبت عليهم العودة في ممارسة هذا النشاط غير المشروع.