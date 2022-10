Hydrocarbures: la Chine veut investir dans la prospection en Algérie

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu le directeur général du groupe Sinopec en Algérie,Wu Xiuli.

Un communiqué du ministère a précisé que les deux parties ont examiné l’état de la coopération et des relations de partenariat entre les groupes Sonatrach et la Sinopec, et les perspectives pour les renforcer.