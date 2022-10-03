رفقاء الدرب يستذكرون "خالي"

تحل اليوم الذكرى الـ27 لرحيل رئيس تحرير "الخبر" الأسبق، عمر أورتيلان، الذي اغتالته أيادي الغدر في 3 أكتوبر 1995 بالعاصمة. كان عمر أورتيلان أحد أعمدة الجريدة ومن مؤسسيها، بدأ مشواره المهني صحفيا بالقسم الثقافي بيومية ''المساء''، بعد أن تخرج من معهد الآداب واللغة العربية بجامعة باتنة، ثم أسس رفقة أصدقائه جريدة ''الخبر''، ليحمل معه همّ العمل في قطاع إعلامي مستقل. عمل بالقسم السياسي لصحيفة ''الخبر''، ثم سرعان ما عيّن في منصب رئيس التحرير، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية اغتياله في مثل هذا اليوم من عام 1995، بحي بلوزداد الشعبي، بينما كان متوجها لعمله.

رحل عمر وترك أسرته الكبيرة والصغيرة وترك "الخبر" عائلته الثانية التي كانت مشروعه وحلمه الذي لم يعش ليراه كبيرا، مثلما لم يعش ليرى ابنه "حمزة" شابا يافعا وصالحا. ذهب عمر وبقي الأثر الطيب، نعم غادر بجسده لكن روحه بقيت بيننا، نلامسها بمجرد الحديث عن أدنى تفصيل في حياتنا أو عن نشأة "الخبر" أو حين الحديث عمن عايشوه من زملاء المهنة.. كانت ثلاث رصاصات كفيلة لإسكات صوتك يا عمر، ليتوقف قبلك عن النبض وقلمك عن الكتابة، ليغادر جسدك النحيف قاعات تحرير "الخبر" وتتوقف أحلامك وطموحاتك، لتترك "الخبر" التي وضعت لها الأسس رفقة رفقاء دربك وتذهب دون أن تراها تكبر... لم يكن عمر يعرف شيئا عن مستقبل "الخبر" ولا عن مستقبل الصحافة المستقلة بالجزائر، لكن الأكيد أنه كان يعرف أن الطريق ليس سهلا، بل كان محفوفا بالمخاطر.

حين اغتال الإرهاب الهمجي عمر أورتيلان لم يكن يبحث عن الشهرة ولا الثروة أو السلطة، كان يناشد الحرية فقط.. بمقالاته اللاذعة والجريئة التي كانت متنفسا للشعب المقهور في ذلك الوقت، ولكن كانت أيضا سكاكين تقطع أحشاء أعداء الوطن والشعب. ساهم أورتيلان في إسماع صوت الجزائر العميقة بخدمة المواطن إعلاميا، حيث حمل قلمه همومه اليومية، كما كان في مواجهة التطرف بكل أشكاله في وطن أحبه حتى النخاع، وأمل منه في غد جديد ومشرق... سيظل عمر أورتيلان رمزا للتحدي والتفاني لمهنة نبيلة ضحى لأجلها جيل كامل مارسها عن قناعة وحب وضحى بالنفس والنفيس لتكريس روح الحرية والديمقراطية.. 27 عاما كاملة مرت على رحيلك الأبدي عنا وعن "الخبر" التي تستعد في الفاتح نوفمبر المقبل للاحتفال بـ32 سنة من الوجود وتتذكرك رفقة من ضحوا لبقائها واستمرارها أمثال شوقي مدني، حميدة غزالي، زايدي سقية، عثمان سناجقي وعامر محيي الدين وشريف رزقي وسلمى حراز ومحمد شراق وغيرهم كثيرون من أبناء "الخبر" ممن حملوا الجريدة في قلوبهم وأسمعوا صوت الجزائر العميقة إلى أعلى السلطات في البلاد.. بوجمعة، هو الاسم الذي كان يمضي به عموده اليومي.. ورغم مرور مدة طويلة على رحيلك نعيش ذكرى الأمس وكأنها اليوم.. رحمك الله وجمعك بوالديك في الجنة والفردوس الأعلى.

"الخبر" تخصص جائزة باسمه

بادرت جريدة "الخبر" بتأسيس جائزة عمر أورتيلان الدولية والتي لم يكن الهدف منها تخليد شخص عمر أورتيلان فقط وإنما تخليد جميع الصحافيين الذين سقطوا ضحية همجية الإرهابيين في العشرية الحمراء. فجائزة "الخبر" الدولية هي وسام يحمل اسم كل من سقط من أجل جزائر ديمقراطية، أنشئت في 28 ماي 1998 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، تترأسها أرملة الراحل زكية أورتيلان.

منحت الجائزة الدولية "عمر أورتيلان" للعديد من الأقلام العربية والأجنبية، منها الفرنسيان اغناسيو وادوي بلينال والإيطالية جوليانا سيغرينا، وإلى كل من بن بريك من تونس والمصرية لينا عطالله والأردني الشهيد طارق أيوب والإذاعة الفلسطينية، إلى جانب جزائريين مثل مريم عبدو، كمال دَاوُدَ، ديلام، أيوب، وغيرهم. وأغتنم هذه الفرصة للقول إن اثنين ممن نالوا الجائزة قد اغتيلا، وهما التونسي سوفيان شواربي واليمني عبد الكريم الخيواني بسبب آرائهما التحررية.

قالوا عن عمر أورتيلان

عزيز ملوك... رسالة إلى خالي "عمر"

كنت تكتب للسلم، للحياة وللأمل، لكن أيادي الغدر وناشري اليأس رأوا فيك العدو الذي يجب إزاحته.. لا لشيء سوى لأن قلمك المتميز وعمودك اليومي في "الخبر" الذي كان فسحة استراحة في سنوات الدم.. بات يقلقهم ويزرع كل صباح ورود الأمان بدل شوكاتهم الدامية..!!

عمر أورتيلان.. خالي.. هكذا أفضل أن أناديك رحمك الله ، مثلما كنت أنت أيضا تفضل مناداتي دوما بـ"عزيوز".. بعد مرور نحو ثلاثين سنة، ها هي "الخبر" تتذكرك وتخلد ذكراك وتضرب لك ككل عام موعدا مع الالتزام والوفاء بالعهد، من خلال إيصال كلمة "الغلابى" والوقوف إلى جانب الفئات المحڤورة صوتا وتعبيرا... لكن أجواء الأمس ليست بنفس واقع اليوم... الصحافة المكتوبة "يا خالي عمر" باتت تئن وتعيش أحلك أيامها.. وتغير الهاجس أيضا من معركة حياة إلى معركة وجود.. ومع ذلك يبقى الإصرار قائما والنضال مستمرا.... ما دمنا نؤمن بالمبدأ والفكرة اللذين استشهدت بسببهما رحمك الله و"الخبر" هذا المنبر الإعلامي المتميز سيظل شامخا..

سيد عبد القادر عبد المالك.. صديق الطفولة

عمر كان متفوقا منذ الصغر

عرفت عمر في سن الخامسة بالمدرسة "الخيرية" بأقبو مسقط رأسه، حيث درسنا إلى غاية الثانوي وكان دائم التفوق، وأذكر أنه عندما كنت رئيس تحرير مجلة الثانوية كان عمر يقدم لي مواضيع أستحي من تصحيحها وإدخال أي شيء من التغيير عليها لأنها كانت مواضيع تتجاوز مستواي.

دخل عمر المعهد التكنولوجي فتفوق مرتين، ثم انتقل إلى جامعة باتنة حيث تخرج أستاذا للتعليم الثانوي بتفوق، واستطاع أن يدخل لتحضير شهادة الماجستير حول "بدر شاكر السياب" لتفوقه وحصوله على معدلات مرتفعة. أثناء دراسته في باتنة كان عمر يحب قمة جبل "شيليا"، لذلك كان يدخن سيجارة "شيليا" حبا في هذه القمة الجبلية. كنت على اتصال دائم بعمر، نتبادل الرسائل وكان يرد علي برسائل مختصرة لكن كل كلمة فيها حكمة، كان متواضعا إلى أقصى درجة، يجمع بين عدة صفات "فلاح وأستاذ وكاتب وصحفي" لا أحد يمكن أن يحس بهذا إلا من عاش معه وبقربه.

أثناء انطلاقه لتحضير الماجستير أقيمت مسابقة جريدتي "المساء" و"لوريزن" فشارك وكان من الأوائل، وبذلك دخل عمر عالم الصحافة من الباب الواسع عن طريق جريدة "المساء" وكان يضحي بعطله للاشتغال في الجريدة وكمتعاون في الوقت نفسه مع مجلات في الترجمة، كل ذلك أعتقد لأنه كان منذ البداية يفكر في تأسيس جريدة مستقلة. كان يجتهد ويتعب لجمع الأموال لمشروع صحيفة مستقلة رفقة أصدقائه والتي جاءت مطلع التسعينات بتأسيس جريدة "الخبر". كان عمر، كما قلت سابقا، شديد التواضع لدرجة أنه لما كان صحفيا بجريدة "المساء" كان يرفض اللباس الرسمي لمقابلة الشخصيات وكان دائما يحاول أن يفرض عليهم الذهاب بثياب متواضعة.

كان عمر، رحمة الله عليه، يوقع عموده في "الخبر" باسم بوجمعة، هذا الاسم لشخص أو رجل مسن من أقبو يطلق كلاما مفعما بالمعاني وكان عمر شديد الإعجاب به ويسميه "فيلسوف".. تأثر عمر بهذا الشيح وأصبح يوقع عموده بهذا الاسم المستعار.

عباس فلوري.. من قدماء الصحفيين بـ"الخبر"

"عمر أورتيلان مدرسة في العمل والأخلاق والنبل"

عملت مع عمر أورتيلان سنوات التسعينات في جريدة "الخبر" التي كان رئيسا للتحرير بها. هذا الرجل نحيف الجسم كان أول من يدخل مقر الجريدة ولا يغادر إلا بعد أن يتأكد من وصول المادة إلى المطبعة، عند جلوسك معه في مكتبه المتواضع تجده دائما بشوشا، الابتسامة لا تفارقه كما كان يستغل أوقات فراغه في المطالعة، كان حقيقة بمثابة العمود الفقري لجريدة "الخبر".

عمر أورتيلان أو "خالي" كما كان يحلو لنا تسميته كان دائما يحثنا على الاهتمام بالظروف الاجتماعية للمواطن البسيط المقهور الذي يفتقر للماء والكهرباء والطريق والسكن، هذه السياسة كانت سببا في جلب آلاف القراء لـ"الخبر" التي عرفت انتشارا واسعا، وزاد من انتشارها عموده الذي كان يوقعه باسم مستعار "بوجمعة" فيما كان الكثيرون يجهلون من هو "بوجمعة"، كان وبطريقة احترافية يقوم بمعالجة المواضيع الاجتماعية والسياسية.. عندما تعمل مع الشهيد عمر أورتيلان لا تحس بأنك تحت وصاية رئيس تحرير نظرا للتعامل الحسن مع الصحفيين في مقر الجريدة والمراسلين الذين كان في اتصال يومي بهم من أجل الاستفسار عن ظروف العمل خاصة سنوات الإرهاب، حيث كان دائما ينصحنا بعدم المغامرة وأخذ الحيطة والحذر من الوضع الأمني الصعب، حيث كان يحرص كل الحرص على سلامة الصحفيين والمراسلين وبلغ الأمر به أن أخذ لنا أسماء مستعارة في توقيع المقالات، وهذا لتفادي أي مكروه قد يحدث من قبل الجماعات الإرهابية وكان هذا سنتي 93/94 بسبب توسع همجية الإرهاب.

كان الشهيد عمر أورتيلان ينصحنا بالتركيز على العمل الميداني والروبورتاجات التي يراها هي العمل الصحفي الحقيقي، فمن عمل إلى جانب عمر أورتيلان "لبس ثوب الرجولة ودقة العمل الصحفي" لكونه مدرسة حقيقية وهذا يشهد به كل من تعامل معه.

قبل يوم عن اغتياله كنت رفقته في مقر جريدة "الخبر" بدار الصحافة الطاهر جاووت واقفين أمام مدخل "الخبر" وبالضبط بالقرب من شجرة المشمش التي يقف بالقرب منها كل من يزور دار الصحافة، ونحن نتحدث قال: "لا نغامر بالبقاء في هذا المكان المقابل لعمارة محاذية لدار الصحافة"، فدخلنا إلى مكتبه وبقيت معه إلى غاية الرابعة مساء وعندما ودعته أخذ يقول لي "لا تسر بالقرب من السيارات المتوقفة لعلها تكون مفخخة" فأخذت بوصيته. توجهت إلى محطة المسافرين من أجل العودة إلى سكيكدة وفي اليوم الموالي بلغني خبر اغتياله بالحي الشعبي الذي يقطن به والقريب من دار الصحافة وهو قادم كالعادة إلى مقر الجريدة، والغريب في الأمر أن اغتياله تزامن مع صدور عموده الذي يحمل عنوان "أيها السلم تجلى".. كل ما يمكن قوله يبقى قليلا عن شهيد الكلمة الحرة.. أقول لك نم هنيئا إلى جانب الشريف رزقي وعثمان سناجقي وعامر وحميدة ومحمد وشعبان وجابر قدور عتروس وبغيل مديني ومحمد الرخاء وآخرين من الزملاء الذين التحقوا بالرفيق الأعلى وتأكد أن جريدتك "الخبر" هي بين أياد آمنة.