جازي تثري عرض "زيد" بخيارات جديدة

تحتفل جازي ببداية العام الدراسي الجديد من خلال إثراء عرض "زيد" الخاص بها من خلال إضافة خيارين جديدين في العرض الرئيسي المخصص للميزانيات الصغيرة والمتوسطة ، مع الحفاظ على التزامها بتزويد زبائنها بمكالمات غير محدودة وحجم إنترنت كبير وفقًا لاحتياجات كل زبون.

الجديد في هذا العرض يتعلق بالخيارين الجديدين "زيد 100" و "زيد 1000". فعند تعبئة مبلغ 100 دينار، سيستفيد الزبون، لمدة 24 ساعة ، من 1 جيغا بايت من الإنترنت و 150 دينارًا مكالمات صالحة لجميع الشبكات بالإضافة إلى الرسائل القصيرة والمكالمات غير المحدودة نحو جازي. أما عند شحن مبلغ 1000 دينار، فسيستفيد الزبون من 10جيغا بايت من الإنترنت و 1300 دينارًا مكالمات لجميع الشبكات صالحة لمدة شهر كامل بالإضافة إلى الرسائل القصيرة والمكالمات غير المحدودة نحو جازي.

ويمكن لمشتركي عرض "زيد" ضمن الخيارات 100 و 200 و 400 و 800 و 1000 الاستمتاع الآن بالزيادات الاضافية. فمن خلال تعبئةإضافية لمبلغ 500 دينار، سيستفيد الزبون من 8 جيغابايت من الإنترنت. و عند شحن مبلغ 200 دينار، يستفيد الزبون من 4 جيغابايت من الإنترنت، و من 1 جيغابايت انترنتمقابل مبلغ 100 دينار فقط.

ومن أجل إرضاء الزبائن الذين يفضلون المكالمات، فيمكنهم الاستفادة مقابل 150 أو 100 دينار من رصيد مضاعف، أي 300 و 200 دينار مكالمات. كما يطمئن جازي المشتركين في خيارات "زيد 50، 200، 400 و 800" بأن هذه الخيارات تبقى متوفرة و دون تغيير!

للتذكير فإن خصوصية عرض "زيد" تكمن في التفعيل التلقائي للخيارات بمجرد إعادة شحن الرصيد.

كام أن هذا العرض متوفر في جميع متاجر جازي ونقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء التراب الوطني.