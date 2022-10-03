إسلام سليماني يرد على الاتهامات بشأن بلايلي

خرج الجزائري إسلام سليماني مهاجم بريست عن صمته بعد أيام على فسخ مواطنه يوسف بلايلي لعقده مع النادي الفرنسي.

وكان بريست أعلن قبل أيام توصله لاتفاق يقضي بفسخ عقده مع بلايلي، وذلك بالتراضي بين الطرفين، رغم أنه قام في الصيف بتجديده حتى صيف 2023.

وأوضح سليماني الملقب بـ"سوبر سليم"، بأن التعليق على هذه القضية أمر حساس بالنسبة له، خاصة بعد الاتهامات والهجمات التي تعرض لها من طرف عائلة يوسف بلايلي، وبصفة خاصة شقيقه نعيمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر قائلا لصحيفة "لو تيليجرام" الفرنسية: "لا أريد التعليق بشكل مطول على هذه القضية، لأنها مسألة معقدة بالنسبة لي".

وأضاف: "تواجد بلايلي هنا في بريست رفقة حريس بلقبلة، كان من بين أكثر الأمور التي حفزتني من أجل التوقيع مع هذا النادي، لم أكن أتصور بأنه سيغادر سريعا، وبعد أسابيع قليلة على انضمامي للفريق".

وأضاف :"على كل حال، هذه هي كرة القدم، لا يمكننا التنبؤ بما يمكن أن يحصل فيها".

ورد سليماني على اتهامات تفيد بلعبه دورا في المشاكل التي عاشها بلايلي مع ميشيل ديرزاكاريون مدرب بريست، قائلا: "لقد كنت أتمنى أن يبقى معنا، وشجعته على الاستمرار هنا، ولكن الأمور سارت عكس ما كان متوقعا".

وأتم: "على كل حال، أتمنى كل التوفيق ليوسف بلايلي، وأن يكون مرتاحا وسعيدا بالقرار الذي اتخذه".

يذكر بأن إسلام سليماني وعكس بلايلي، فرض نفسه بسرعة مع "القراصنة"، وأصبح يلعب أساسيا بصفة منتظمة، كما سجل أول أهدافه في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي أمام أوكسير.