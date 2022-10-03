تخصيص مساحة هامة للزراعة الصحراوية

خصص ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مساحة جديدة تقدّر بـ 97655. لفائدة المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع زراعية استراتيجية على غرار القمح الصلب واللين والبنجر السكري والذرى والسلجم الزيتي، تحسبا للموسم الزراعي الجديد 2022 – 2023.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للديوان فقد تمّ تقسيم هذه المساحة على سبعة محيطات، أربع منها في ولاية ورقلة أما المحيطات الثلاث الاخرى، فيتعلق الأمر بمحيط عريقات المسلان في بلدية حاسي القارة وأخيرا محيط الشبرقة في بلدية المنصورة ولاية غرداية بمساحة 17895 هكتار.

وتعدّ هذه المساحة، الثانية في ظرف سنتين، بعد تلك التي أُفرج عنها ديوان الزراعة الصحراوية في العام الماضي. والمقدّرة بـ 134 ألف هكتار، حيث تم توزيعها لفائدة 140 مستثمرا. قدموا طلباتهم عبر المنصة الرقمية المستحدثة لهذا الشأن.