مشاورات لإسقاط وزراء

لأجل ضمان استقرار الحكومات ومنع اللجوء المتكرر لسحب الثقة منها، فرض المشرع الجزائري قواعد تجعل من نجاح تقديم ملتمس الرقابة مهمة شبه مستحيلة، وخلال عقود من التعددية لم تبلغ محاولات سحب الثقة الحواجز الأولى، في غياب النصاب القانوني والخوف من تبعات هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى حل البرلمان كله.

لكن هذه الموانع لا تطرح مشكلة للكتلة المعارضة الرئيسية في المجلس الشعبي الوطني، حركة مجتمع السلم، التي لا تستبعد تقديم ملتمس رقابة وفق مصادر من المجموعة البرلمانية للحزب.

وقال رئيس المجموعة أحمد صادوق، في اتصال مع "الخبر"، إن الكتلة تُجري مشاورات بخصوص إمكانية تفعيل آلية ملتمس الرقابة على الحكومة من أجل إسقاط وزراء أصحبوا عالة ووجب تغييرهم"، موضحا: "وقفنا على حشو واضح في بيان السياسية العامة لإظهار أن إنجازات تحققت، زيادة على وعود لأشياء أخرى ستُنجز في المستقبل.. في فشل واضح لقطاعات حكومية وأن العديد من الوعود المقدمة لم تنجز".

ووقفت "الخبر" في المجلس الشعبي الوطني على عملية "لوبي" و "جس نبض وحشد تأييد" يقودها نواب من الحركة لاستقطاب زملاء لهم من مجموعات نيابية أخرى من ممثلي أحزاب الموالاة والمستقيلين لأجل إنجاح المسعى.

ويلعب أصحاب المبادرة التي يراد لها أن تكون فوق الأحزاب على ورقة الغضب من أداء الجهاز التنفيذي، وتصرفات أعضاء في الحكومة تجاههم، خصوصا عدم التجاوب مع مساعيهم للتدخل في قضايا تتعلق بالتنمية المحلية. كما يدرجون المسعى ضمن توجه السلطات لبناء برلمان قوي شريك في منظومة القرار.

ومن الناحية العملية، يحتاج قبول المبادرة إلى اجتياز العديد من القيود الدستورية والقانونية، تتضمن شرط توفر نصاب من التوقيعات يقدر بسُبع أعضاء المجلس لطرح الطلب للتصويت، حسب المادة 162 من الدستور، بشكل يجعل برمجة جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة، وتحقيق ما عجزت عنه المعارضة النيابية في عهدات سابقة، معجزة.

ومن الناحية العددية، تمتلك كتلة حمس المعارضة 65 عضوا، أي النصاب القانوني لإيداع الطلب، لكن التحدي الذي تواجهه يكمن في استقطاب 270 صوت الضرورية لاعتماد اللائحة.

وخلال عملية التصويت على مخطط عمل الحكومة، صوت 318 لصالح المشروع الحكومي، مقابل اعتراض 65 عضوا من أصل 407 عضو في المجلس، غالبيتهم الساحقة من حركة حمس التي هيمن التصويت بالاعتراض على سلوكها خلال عمليات التصويت في العام الأول من عمل المجلس الشعبي الوطني. ومن ذلك الحين لم تتغير الخريطة بشكل ثوري، فما زالت التوازنات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية قائمة في المجلس الشعبي الوطني.

الموالاة تقلل من خطوة ملتمس الرقابة

وقللت مصادر من قوى الموالاة من أهمية خطوة طرح ملتمس رقابة، مشيرين إلى أن مبادرة كتلة حمس سواء أتحققت أم لم تتحقق ليست إلا لسبيلا ممارسة الاستعراض الإعلامي والسياسي، فيما فوت أصحابها العمل بالصلاحيات التي منحها الدستور للمعارضة لتنظيم جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه رغم تعطيل تطبيق المادة 116 من الدستور (أحيل تطبيقها على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان)، فإن المجلس لم يشهد محاولة لدفع السلطات للتعجيل بوضع الإطار القانوني لها قيد التطبيق، وأن من بين عشرات الحقوق الممنوحة للمعارضة لم تسجل إلا محاولة واحدة لإخطار المحكمة الدستورية بخصوص قانون واحد ذي طبيعة تقنية.