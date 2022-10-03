ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز

وقعت وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها التركية، الإثنين، في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل .

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة”.

من جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “المهم” الموقع “في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.

و رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.

وأكد في بيان أن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.

بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.

وقالت حكومة باشاغا في بيان إنها “ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.

وأشارت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.