الجزائر تحتضن دورة افريقية للحد من أخطار الكوارث

تحتضن الجزائر، ابتداء من غدا الثلاثاء، الدورة الـ18 لفريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث، الحاملة لشعار "من الالتزامات الى العمل: تعزيز الأعمال الاستباقية في افريقيا والتنفيذ الفعال لبرنامج الانذار المبكر للأخطار المتعددة والتدخل السريع في افريقيا"، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وذكرت الوزارة أن الدورة، التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، تهدف إلى تقييم التطورات المشهودة خلال تطبيق توصيات الدورة السابقة، وكذا الالتزامات والأولويات المحددة في إعلان نيروبي، وفي لجنة الاتحاد الافريقي 2022.

ويقوم فريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث، خلال هذه الدورة المنعقدة في الجزائر، وعلى عكس الدورات السابقة، بتعميق الأولويات الخاصة به، مركزا على الاجراءات الاستباقية ونظام الانذار المبكر متعدد الأخطار والاجراءات السريعة في افريقيا.

كما يسعى المشاركون في الدورة الى الاتفاق على الطريقة الواجب اتباعها من أجل تعجيل تنفيذ برنامج العمل المتعلق بتطبيق إطار سانداي في افريقيا، والعمل على انجاحه، من خلال فريق العمل الافريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث والانذار المبكر.