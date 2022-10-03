شان 2022: الجزائر تواجه ليبيا يوم 13 يناير بملعب براقي

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، نظيره الليبي، يوم الجمعة 13 يناير المقبل بملعب براقي (الجزائر العاصمة)، في افتتاح الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للأمم للمحليين- شان 2023، المقررة بالجزائر من 13 يناير الى 4 فبراير 2023.

وتجمع المقابلة الأخرى للمجموعة الأولى، المبرمجة هي الأخرى بملعب براقي، في الأمسية بين المنتخبين، الإثيوبي والموزمبيقي (00ر20سا).

وبعدها، يلاقي لاعبو المدرب الوطني مجيد بوقرة، يوم الثلاثاء 17 يناير، نظرائهم الأثيوبيين (00ر17سا)، قبل انهاء الدور الأول بمواجهة الموزمبيق، يوم السبت 21 يناير (00ر20سا).

ويشارك في المنافسة القارية لأول مرة، 18 فريقا، عقب قرار الكونفديرالية الافريقية برفع عدد الفرق المشاركة، التي تم تقسيمها الى ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات ومجموعتين من ثلاثة منتخبات.

ويتأهل الفريقان الأولان للمجموعات : الأولى، الثانية والثالثة بالإضافة الى الأول عن كل مجموعة من المجموعتين، الرابعة والخامسة الى الدور ربع النهائي.

وتقام منافسة الطبعة السابعة من بطولة افريقيا للاعبين المحليين بملاعب براقي (الجزائر العاصمة)، 19 ماي 1956 ( عنابة)، ميلود هدفي (وهران) والشهيد حملاوي ( قسنطينة).