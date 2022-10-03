لعمامرة يتحادث مع وزير الخارجية الأوغندي

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الاقليمي، جون موليمبا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد بيان الوزارة.

وأوضح البيان أن "المحادثات سمحت بالتأكيد مجددا على الارادة التي تحذو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، للعمل على تعزيز الروابط التاريخية للأخوة والتعاون بين الجزائر وأوغندا في امتداد نضالهما المشترك من أجل الاستقلال والتزامهما الافريقي في خدمة قضايا افريقيا والدول النامية".

وتحسبا للاستحقاقات الثنائية القادمة، "استعرض السيد لعمامرة مع نظيره الأوغندي آفاق تعزيز الحوار السياسي وترقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين بشكل يسمح باستغلال أفضل للإمكانيات المتوفرة لدى اقتصاد البلدين".

وشكل هذا اللقاء أيضا، حسب نفس المصدر، فرصة للتطرق إلى الوضع العام السائد في افريقيا وتبادل وجهات النظر بخصوص التحديات التقليدية والجديدة التي تمنع القارة من تحقيق الأهداف في مجال السلم والأمن والتنمية".

وأكد البيان أن "الجزائر وأوغندا، وتمسكهما الثابت بمبادئ عدم الانحياز، قد شددا على ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك بشكل أكبر في إطار الاتحاد الافريقي من أجل حماية البلدان الافريقية من التوترات الحالية في العلاقات الدولية ومن مناخ الاستقطاب الناجم عن ذلك".

وفي الأخير، اتفق الوزيران على "تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الانحياز".