الأرجنتيني هيغواين يعلن اعتزاله في نهاية الموسم الجاري

أعلن اللاعب الأرجنتيني غونسالو هيغواين نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي ،اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي الأمريكي في بيان على موقعه الرسمي "أعلن غونسالو هيغواين مهاجم إنتر ميامي اليوم أنه سيعتزل في ختام الموسم".

وانضم هيغواين إلى إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في صيف 2020، قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي دافع عن ألوانه طيلة تسعة مواسم.

وفي ظل تواجد إنتر ميامي في المركز السابع من منافسات المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي "أم أل أس"، تبقى أمام هيغواين مباراتان فقط في الموسم المنتظم على أمل أن تقوداه وفريقه إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

يذكر ان الهداف الأرجنتيني لعب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى على غرار ريال مدريد و تشيلسي و نابولي و أحرز معها العديد من الألقاب المحلية و الأوروبية.