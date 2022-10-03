البويرة: تأخر انجاز 11 ألف وحدة سكنية

أسديت تعليمات لمسؤلي قطاع السكن بالبويرة، اليوم الاثنين، من اجل استدراك "التأخر الكبير" المسجل في استكمال أشغال إنجاز 11 ألف وحدة سكنية.

و ألح والي البويرة، عبد الكريم لعموري، في تدخله خلال لقاء نظم بدار الثقافة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للسكن، على " ضرورة استدراك التأخر الكبير" المسجل في استكمال برنامج 11000 وحدة سكنية و التي هي قيد الإنجاز عبر مختلف بلديات الولاية.

و أكد لعموري خلال هذا الاجتماع الذي نظمته المديرية المحلية للتعمير و الهندسة المعمارية والبناء، انه من "الضروري تكريس كل الجهود من أجل استكمال البرامج المتأخرة وإعادة بعث المشاريع المتوقفة "، كما قال.

و تعد ولاية البويرة ما لا يقل 11 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز، تسجل "تأخرا كبيرا" في أشغالها، وفق مدير السكن، دباح عبد الحكيم، الذي أشار إلى "تسجيل الوكالة العقارية بالولاية لتأخر كبير في انجاز برنامج السكن الترقوي المدعم الذي اسند إليها، علما أن البرنامج المعني يحوي 1.400 وحدة لا تزال قيد الانجاز، وفق توضيحات دباح.

كما تسجل الولاية أيضا تأخرا في انجاز برنامج من 2.500 وحدة سكنية في صيغة الإيجاري العمومي (سكن إجتماعي) و 1700 سكن ريفي ، وفق نفس المسؤول.

وأكد الوالي بالمناسبة أنه سيتابع "شخصيا" كل المشاريع السكنية الجاري انجازها، من اجل ضمان استلامها في أقرب الآجال.

وتطرق المشاركون في هذا اللقاء ، المنظم تحت شعار "تطوير التفكير المجتمعي من اجل سكن عصري"، إلى مختلف آليات الدعم المتوفرة وكذا الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن.

وتناول آخرون مختلف التسهيلات والضمانات التي تقدمها الدولة للمستفيدين وللمتعاملين بهدف تجسيد مختلف البرامج السكنية.

وشارك في هذا الحدث ممثلون عن بعض البنوك العمومية والصندوق الوطني للسكن إلى جانب مرقون عقاريون من القطاع الخاص و مسؤولون من الوكالة العقارية المحلية.