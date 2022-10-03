باتنة: حجز سلاحين ناريين و 37 خرطوشة

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمعافة بولاية باتنة سلاحين ناريين محل بحث و37 خرطوشة، حسب ما استفيد اليوم الاثنين من المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي بباتنة.

وتمت العملية، وفق الدرك الوطني بالولاية، أثناء وضع نقطة مراقبة من طرف عناصر الفرقة على مستوى الطريق الولائي رقم 13 الرابط بين بلديتي بني فضالة وعين التوتة بالمكان المسمى قرية الشافات ببني فضالة.

وبعد توقيف مركبة سياحية وتفتيشها، يضيف المصدر، عثر عناصر الدرك الوطني بالصندوق الخلفي للمركبة على السلاحين الناريين و هما عبارة عن بندقيتي صيد و37 خرطوشة ليتم اقتياد سائق المركبة ومرافقه إلى الفرقة الإقليمية لذات السلك النظامي بمعافة.

وقد تم فتح تحقيق في القضية، يضيف المصدر.