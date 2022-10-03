الرابطة الأولى :النتائج الكاملة والهدافون

النتائج الجزئية وهدافو مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت يوم الجمعة واختتمت اليوم الاثنين:
الجمعة 30 سبتمبر 2022
أمل الاربعاء : 3 سعيداني (د12), الطيب (د45+1), بوباكور (د55).
مولودية البيض :1 حيتالة (د60)
اتحاد بسكرة : 1 بعلي (د90+2)
نجم مقرة : 1 بانوح (د61)
الاحد 2 اكتوبر 2022
نادي بارادو : 0
اتحاد خنشلة : 1 زايدي (79)
هلال شلغوم العيد : 0
شبيبة القبائل : 2 قنينة (61) بن ساحة (90+1)
وفاق سطيف : 0
شباب قسنطينة : 0
مولودية وهران : 1 خضير (د69)
اتحاد الجزائر : 0
شبيبة الساورة : 0
شباب بلوزداد : 1 وامبا (د69)
الاثنين 3 اكتوبر 2022
مولودية الجزائر : 2 مرزوقي (18) دبيح (55)
اولمبي الشلف : 1 عدادي (53 ض.ج).