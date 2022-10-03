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الرابطة الأولى :النتائج الكاملة والهدافون

رياضة
3 أكتوبر 2022 ()
واج/س.أ
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النتائج الجزئية وهدافو مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت يوم الجمعة واختتمت اليوم الاثنين:

الجمعة 30 سبتمبر 2022

أمل الاربعاء   : 3 سعيداني (د12), الطيب (د45+1), بوباكور (د55).

مولودية البيض :1 حيتالة (د60)

اتحاد بسكرة  : 1 بعلي (د90+2)

نجم مقرة      : 1 بانوح (د61)

الاحد 2 اكتوبر 2022

نادي بارادو     : 0

اتحاد خنشلة     : 1 زايدي (79)

هلال شلغوم العيد   : 0

شبيبة القبائل         : 2 قنينة (61) بن ساحة (90+1)

وفاق سطيف        : 0

شباب قسنطينة      : 0

مولودية وهران : 1 خضير (د69)

اتحاد الجزائر   : 0

شبيبة الساورة  : 0

شباب بلوزداد   : 1 وامبا (د69)

الاثنين 3 اكتوبر 2022

مولودية الجزائر   : 2 مرزوقي (18) دبيح (55)

اولمبي الشلف      : 1 عدادي (53 ض.ج).

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