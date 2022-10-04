دولة تسجل نسبة تضخم تفوق الـ 83 بالمائة

ذكرت الوكالة التركية للإحصاء، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى أكثر من 83 في المائة، مقارنة بـ 80,2 في المائة شهر أغسطس.

وأوضحت الوكالة أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83,5 في المئة شهر سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي التركي خفضا جديدا في معدلات الفائدة.

وتؤمن الحكومة التركية بأن خفض تكلفة الائتمان سيساعد على إبطاء التضخم، وهي سياسية اقتصادية تعارض السياسيات التي تتبعها البنوك المركزية في باقي دول مجموعة العشرين.

وخفض البنك المركزي التركي معدل فائدته الرئيسية بنقطة واحدة للشهر الثاني على التوالي من 13 بالمائة إلى 12 بالمائة، عازيا قراره بالغموض المحيط بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية.