زيارة النائب العام: محطةٌ جديدةٌ في العلاقات العدلية الثنائية

استضافت الجزائرُ، في الأسبوع الثاني من سبتمبر، معالي النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، والذي جاءها في زيارة رسمية استغرقت 4 أيام كانت حافلة باللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين في المنظومة العدلية والقضائية الجزائرية.

هذه الزيارة في الحقيقة تأخذ بعداً فريداً من نوعه في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فالشيخُ الزائرُ كان قد صدر أمرٌ ملكي كريم بتعيينه على رأس الهرم في جهاز النيابة العامة في المملكة، ليصبح بذلك أول نائب عام سعودي.

الأمر الملكي الكريم في استحداث جهاز النيابة العامة وتعيين الشيخ المعجب رئيساً لها كان وراءه عددٌ من الأهداف التي من أهمها منح الاستقلالية التامة للجهاز في مزاولة مهامه، وضمان مباشرة هذا الجهاز لأعماله بحياد كامل ودون أي تأثير من أي جهة كانت، ولتبدأ بذلك مرحلةٌ جديدة في درجات وإجراءات التقاضي في المملكة.

زيارة معالي النائب العام الشيخ المعجب إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعتبر مؤشراً إيجابياً على منهجية رشيدة يتبعها جهاز النيابة العامة السعودي، وقوامها الحرصُ على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة في القطاع العدلي والقضائي، آخذاً في الاعتبار التشابه الكبير بين تلك الدول من حيث البيئة والثقافة والبنية الاجتماعية، الأمرُ الذي من شأنه خلق مساحة واسعة من التفاهم وتداول الآراء وبلورة الرؤى المشتركة نحو تحقيق العدالة وبناء دولة القانون.

وختاماً، لا يفوتُني في هذا السياق التنويهُ بالحفاوة الكبيرة التي أبداها الأشقاءُ في الجزائر بضيفهم معالي النائب العام، وهو الأمر الذي يتسق مع السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر دائماً، إن على صعيد كرم الضيافة وحسن الاستقبال أو على صعيد نجاح الزيارات والعمل على تحقيق الاستفادة المُثلى منها، متطلعاً إلى أن تكون زيارةُ معالي النائب العام نقطةَ انطلاق نحو المزيد من التعاون القضائي بين البلديْن الشقيقيْن.

* سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر