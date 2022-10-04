كيف تكون بداية سرطان الثدي؟

يعدّ سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا مع أكثر من 2.2 مليون حالة عام 2020، وهو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت بسببه 685 ألف امرأة تقريبا عام 2020.



ووفقا لجمعية السرطان الأميركية، فإنه عند اكتشاف سرطان الثدي مبكرا، وفي المرحلة الموضعية، يكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات هو 99%.



ويمكن أن يصيب سرطان الثدي الرجال أيضا، لكن ذلك نادر. ففي الولايات المتحدة مثلا، يصيب أقل من 1% من حالات سرطان الثدي الرجال، وذلك وفقا لموقع بريست كانسر دوت أورغ (breastcancer.org)، ويبلغ متوسط خطر إصابة الرجل بسرطان الثدي في حياته حوالي واحد من كل ألف.



ينشأ سرطان الثدي في أنسجة الثدي، ويحدث عندما تتحور خلايا الثدي وتنمو خارج نطاق السيطرة، مكونة كتلة من الأنسجة، وهي "الورم". ومثل أنواع السرطان الأخرى، يمكن أن يغزو سرطان الثدي وينمو في الأنسجة المحيطة بالثدي، ويمكن أن ينتقل أيضا إلى أجزاء أخرى من الجسم ويشكل أوراما جديدة، وعندما يحدث هذا فإنه يسمى "الورم النقيلي" (Metastasis)، وفقا لتقرير في كليفلاند كلينيك (Cleveland Clinic).



ظهر معظم سرطانات الثدي لدى النساء اللائي يبلغن من العمر 50 عاما أو أكثر، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها، وتزيد الحالات عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 65 و74 عاما، فيما يبلغ متوسط العمر عند التشخيص 63 عاما، لكن قد تأتي الإصابة أيضا في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، وإن كانت نادرة.



أعراض سرطان الثدي



يمكن أن تختلف أعراض سرطان الثدي من شخص لآخر، ومن العلامات المحتملة له:



تغيّر حجم الثدي أو شكله أو محيطه.

ظهور كتلة فيه، قد تبدو صغيرة مثل حبة البازلاء.

ظهور كتلة أو سماكة في الثدي أو بالقرب منه أو تحت الإبط، تستمر خلال الدورة الشهرية.

تغيّر شكل أو ملمس الجلد على الثدي أو الحلمة (مدمل أو مجعد أو متقشر أو ملتهب).

احمرار الجلد على الثدي أو حلمة الثدي.

ظهور منطقة تختلف بشكل واضح عن أي منطقة أخرى على كلا الثديين.

ظهور منطقة صلبة تشبه الرخام تحت الجلد.

ظهور إفرازات سائلة ملطخة بالدم أو صافية من الحلمة.



في بعض الحالات، لا تتم ملاحظة أي علامة لسرطان الثدي على الإطلاق، مما يعطي أهمية للتصوير الروتيني بالأشعة السينية.