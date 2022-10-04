غوغل توقف خدمة الترجمة داخل الصين

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تعطيلها خدمة الترجمة في الصين، وذلك بسبب ضعف استخدامه هناك.



وقال متحدث باسم "غوغل": "لقد أوقفنا "ترجمة غوغل" في البر الرئيسي للصين بسبب الاستخدام المنخفض"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.



بتلك الخطوة، تكون شركة "غوغل" قد أنهت دعم إحدى خدماتها القليلة التي لا تزال تعمل في الصين.



بعد هذا القرار، أصبح موقع الإنترنت الخاص بخدمة "ترجمة غوغل" يقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة الترجمة من "غوغل" المسجلة في هونغ كونغ، والتي لا تتوافر في الصين القارية.



يشار إلى أنه منذ عام 2010، توقف محرك بحث "غوغل" عن العمل في الصين، بسبب الرقابة التي تفرضها الحكومة الصينية على محتوى الإنترنت، وكانت ميزة الترجمة من الشركة الأمريكية متاحة للصينيين منذ عام 2017.