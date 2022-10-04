أسعار النفط ترتفع

واصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعها في التعاملات الآسيوية، وسط توقعات بخفض كبير في إنتاج الخام .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 89.29 دولار للبرميل بعد أن كسب أكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 83.85 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر مكسب يومي منذ مايو الماضي .

وكانت قد سجلت أسعار النفط أمس ارتفاعا بنسبة تتجاوز الـ3 بالمائة في التعاملات الآسيوية ، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة (أوبك+) خفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا في أكبر خفض منذ جائحة كورونا في محاولة لدعم السوق.