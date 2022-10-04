"حرب تغريدات" تشتعل بين زيلينسكي وماسك

وجه رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رسالة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حثه على تجنب تهديد العالم كله بسبب الصراع مع روسيا، وسط سلسلة من حرب تغريدات اشتعلت بين الطرفين.

وجاء في تغريدة إيلون ماسك عبر "تويتر" في رد على تغريدة زيلينسكي بالقول: "ما زلت أؤيد أوكرانيا بشدة، لكنني مقتنع بأن التصعيد الهائل للحرب سيسبب ضررا كبيرا لأوكرانيا، وربما للعالم كله".

تغريدة ماسك الأخيرة تأتي بعد سلسلة من التغريدات التي أشعلت تويتر بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإيلون ماسك. ففي تغريدة سابقة لماسك، أثارت العديد من الجدل وغضب زيلينسكي، طرح ماسك للاستطلاع حول ما أسماه "خريطة سلام في أوكرانيا"، وفيه يطلب من متابعيه الإجابة بنعم أو لا، كل حسب ما يراه.

وأورد ماسك 4 نقاط من "العالم الأوكراني الروسي" داعيا المستخدمين إلى التعبير عن موقفهم تجاه المشروع، حيث تتضمن خطته الآتي: - إجراء استفتاءات جديدة في المناطق التي تم ضمها إلى روسيا، ولكن تحت إشراف الأمم المتحدة. - إبقاء شبه جزيرة القرم جزء رسميًا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783. - تأمين إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم. - بقاء أوكرانيا محايدة".

الأمر الذي دفع بالرئيس الأوكراني زيلينسكي للرد سريعا على اقتراحات واستطلاعات ماسك بطرح استطلاع مضاد في حسابه الرسمي على "تويتر" وفيه سأل زيلينسكي الجمهور: أي إيلون ماسك تحب أكثر؟ والإجابة تتضمن خيارين: إيلون ماسك الذي يدعم أوكرانيا إيلون ماسك الذي يدعم روسيا ليعود ماسك ويرد على زيلينسكي في تغريدته الأخيرة معتبرا أن التصعيد الهائل للحرب سيسبب ضررا كبيرا لأوكرانيا وربما للعالم أجمع.