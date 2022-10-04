ميلة: حجز 04 بنادق تقليدية وحبوب مهلوسة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية ميلة من توقيف 5 أشخاص وحجز أربعة بنادق تقليدية الصنع، ثلاثة أحزمة حاملة للخراطيش، كمية من البارود، 552 وحدة من المؤثرات العقلية، سبعة قارورات من السوائل المهلوسة بالمخرج الغربي لبلدية ميلة.

العملية جاءت على إثر مراقبة روتينية لسيارة سياحية في حاجز أمني لفرقة البحث والتدخل بالمخرج الغربي لبلدية ميلة كان على متنها خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 53 سنة، بتفتيش المركبة عثر داخلها على 04 بنادق تقليدية الصنع، 03 أحزمة حاملة للخراطيش، كمية من البارود قدر وزنها بـ 1.620 كلغ، 112 كبسولة خاصة بذخيرة البنادق قطعة من المخدرات، سيجارة ملفوفة بالكيف مهيأة للاستهلاك بالإضافة إلى 47 وحدة من المؤثرات العقلية وقارورة من السوائل المهلوسة، إضافة إلى رخصتي سياقة باسم أحدهم تحصل عليها عن طريق التزوير ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة.

كما عثر عناصر الشرطة على 505 وحدات من المؤثرات العقلية وست قارورات من السوائل المهلوسة بمسكن أحدهم. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام النيابة المختصة بميلة بتكييف حيازة أسلحة من الصنف الثامن (بنادق) ذخيرة حية من الصنف الخامس (بارود) بغرض البيع بطريقة غير مشروعة ودون الحصول على رخصة، حيازة وترويج المهلوسات، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.