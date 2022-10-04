تعاون جزائري أمريكي لإعادة تهيئة وعصرنة القاطرات

انعقد اجتماع عمل بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مع وفد من المهندسين عن المجمع الأمريكي EMD (Electro-Motive Diesel) لصناعة قاطرات الديزل.

وترأس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كريم عياش، بحضور إطارات، اجتماعا مع وفد من المهندسين عن المجمع الأمريكي EMD (Electro-Motive Diesel) لصناعة قاطرات الديزل.

وحسب بيان الشركة، الاجتماع خصص لتقييم تقدم أشغال برنامج إعادة تهيئة وعصرنة 20 قاطرة ديزل قديمة. حيث قدم الشريك الأمريكي عرضا مفصلا حول مختلف المراحل التقنية والعملية لإعادة تهيئة القاطرات والتي تتم بورشات كل من المحمدية -ولاية معسكر وورشات القاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات بالرويبة بالجزائر العاصمة.

كما أعطى المدير العام بالمناسبة، تعليمات لتسريع وتيرة الأشغال لإدخال هذه القاطرات حيز الخدمة في أقرب وقت. وتم بعد الاجتماع معاينة ورشات رويبة، أين تم تشغيل أول قاطرة مهيأة ومعصرنة بأيادٍ وكفاءات جزائرية ومتابعة تقنية أمريكية.

وحسب ذات البيان، بفضل هذا المشروع تم تخفيض تكاليف تجديد قاطرات الشركة إلى نسبة تصل 50% من تكلفة اقتناء قاطرات جديدة بنفس المواصفات.