انطلاق البرنامج الرسمي لتدريب متطوعي كأس العالم

انطلق في العاصمة القطرية الدوحة البرنامج الرسمي لتدريب متطوعي "كأس العالم 2022" في قطر والذي يستهدف مشاركة 20 ألف متطوع.

ويقام البرنامج التدريبي في مركز الدوحة للمعارض طوال شهر أكتوبر الحالي ويشهد أكثر من 300 جلسة تدريب، تمتد لما يزيد على 1300 ساعة، من خلال منظومة تدريب تفاعلية، تجمع بين أنشطة التدريب المباشر والإلكتروني إضافة إلى ورش عمل، والتدريب على أداء المهام، وكذلك التدريب في ملاعب المونديال.

ومن المقرر انتقال المتطوعين بداية نوفمبر المقبل ضمن فرق عمل إلى ملاعب البطولة لتلقي التدريب العملي في مواقع البطولة، والذي يستمر حتى الفترة التي تسبق مباراة افتتاح كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل.