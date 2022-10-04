حصيلة أسبوعية ثقيلة لحوادث المرور

توفي 28 شخصا وجرح 1275 آخرون في 1073 حادث مرور بمختلف مناطق الوطن في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر الجاري، حسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية المسيلة بوفاة 3 أشخاص وجرح 13 آخرين على إثر 16 حادث مرور.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 1616 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 265 حريق وولاية تيزي وزو بـ 111 حريق.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة بـ 4753 تدخل من أجل إنقاذ 346 شخص في حالة خطر وتغطية 4051 عملية إسعاف.