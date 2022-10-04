إدانة السعيد بوتفليقة بالسجن النافذ

أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر ضد السعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدان بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في قضية التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية لأفريل 2019 الملغاة.

كما تم تأييد الحكم الابتدائي (4 سنوات سجنا نافذا)، الصادر عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) ضد رجل الأعمال السابق علي حداد، بالإضافة إلى رفع الحجز عن ممتلكات السعيد بوتفليقة التي ورثها عن والدته وشقيقه مصطفى المتوفيان.

وقد تمت متابعة السعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.