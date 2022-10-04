هكذا يحرج التجار الزبائن

في الآونة الأخيرة، وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتجار بالكف عن إحراج الزبائن من خلال فرض منطقهم بزيادة الوزن عنوة عما هو مطلوب من طرف الزبون. ظاهرة آخذة في الانتشار في الأسواق، بعض التجار يتعاملون بها عن حسن نية، وآخرون باتوا يستغلون استعجال الزبون أو حرجه ليُصرّفوا بضاعتهم عبر هذه الحيلة، بينما تنبه المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى الوقوف في وجه هذه الممارسة "غير التجارية" ومقاطعة الممارسين لها.

وفي هذا السياق رصدت "الخبر" عبر عدة نقاط بيع نماذج عن الظاهرة، ففي حي القصبة بالجزائر العاصمة، لم يكلف جزار عناء نفسه ضبط الوزن من اللحم الذي طلبته منه عجوز طاعنة في السن، فالجزار الذي كان يلبي طلبات زبائنه المصطفين في طابور بمساعدة شريكه، توجه بالقول لزبونته "تجاوز الوزن الحد المطلوب وعليك دفع كذا مبلغ"، فردت عليه بعفوية "أنا طلبت وزنا محددا وعليك أن تلتزم بالوزن المطلوب" قبل أن يرضخ الجزار لطلب العجوز.

"أريد 500 دينار من اللحم المفروم"، تخاطب عجوز في السبعين من العمر جزارا بأحد الأحياء الشعبية للعاصمة. يُقطّع العامل اللحم ويضعه في آلة الفرم ثم يعلبه ويزنه ويلتفت إليها قائلا: "الكمية بـ 650 دينار.. هل أتركها؟". ترفض العجوز ذلك وتنبهه إلى أنها تريد المبلغ المطلوب فقط، فينصاع إلى طلبها على مضض !.. قد تكون هذه العجوز الفطنة، عيّنة نادرة من الزبائن الذين غالبا ما يستسلمون للكمية التي يريدها التاجر.

وبنفس المحل واصل الجزار التعامل مع زبائنه بنفس المنطق مستغلا عناء وقوفهم في الطابور، لتتباين مواقف الزبائن بين الموافق والمعترض.



نفس المنطق عامل به تاجر متجول يبيع البطاطا على مستوى ولاية تيبازة زبائنه، حيث لم يتردد في تجاوز الوزن المطلوب من الزبائن في كل مرة دون حرج، وكان يبدو عليه الغضب كلما طلب منه زبون مراجعة الوزن وإنقاصه والوقوف عند حدود المطلوب منه، وأكثر من ذلك الدخول في مناوشات مع الزبائن بين الفينة والأخرى.

الشيء ذاته، رصدناه لدى مجموعة من تجار الخضر والفواكه والبقول الجافة واللحوم والأسماك بالأسواق والمحلات التجارية والمسمكات، في صورة توحي بأن الظاهرة باتت تتصف بالشمول، مثيرة انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا في منشورات كثيرة عموم التجار بعدم إحراج الزبائن بهذه الممارسات الطفيلية التي تحط من قيمة التاجر لدى زبائنه من جهة، ووضع الزبون في حرج كبير خاصة ذوي الدخل المحدود الذين لا يوفرون سوى مبالغ مالية محدودة لاقتناء حاجياتهم.

وقد دفعت هذه الظاهرة بهؤلاء إلى تحين فرصة خلو المحلات من الزبائن للتوجه بطلبهم للتجار، خشية الوقوع في حرج والشعور بالدونية .

واعتبر الكثير من المواطنين هذه الممارسات من جانب التجار احتيالا على الزبون، ومحاولة من التاجر للربح السريع وتصريف سلعته على حساب المواطن، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي شجعت على هذه التصرفات، كما لفت البعض إلى أن هذه التصرفات تدفع إلى زيادة التبذير، في وقت تعيش فيه شريحة كبيرة من المجتمع ظروفا صعبة بسبب تراجع القدرة الشرائية لديها، وباتت تحسب لميزانيتها الشهرية ألف حساب، وهو ما يستدعي الوقوف ضد التجار الذين يتعمدون بمنطق تعاملهم هذا معاقبة الزبون نفسيا واجتماعيا، وإلزام كل تاجر بالتعامل وفق الوزن الدقيق المتداول به حتى في وقت كانت فيه نوعية الميزان لا تتصف بالدقة التي هو عليها اليوم.

"هذا تحايل وتعدّ على ميزانية الزبون.. وعلى المستهلكين المقاطعة"

أكد الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك حمزة بلعباس، أن ظاهرة فرض تجار التجزئة الوزن فوق الذي يطلبه المستهلك لأي سلعة أو منتوج، ما هي في حقيقة الأمر سوى تحايل على المواطن الذي يجد نفسه محرجا في كل مرة يقصد فيها الأسواق وحتى بعض محلات التجزئة، داعيا المستهلكين إلى مقاومة هذه الممارسات من خلال دعوة التجار إلى التقيد بالمطلوب أو مقاطعة كل تاجر تثبت لديه هذه الممارسات.

وأوضح حمزة بلعباس في تصريح لـ "الخبر" أن الكثير من التجار باتوا يتحايلون على الزبائن من خلال التحجج بعدم وجود "الفكة" وأشياء أخرى، مثلما يحدث لدى الجزارين الذين يرفضون الإبقاء على القطع الصغيرة من اللحم بعد تقطيعها، ليفرضوا منطقهم على الزبائن دون مراعاة الحالة المالية للزبون.

وأشار الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أن المستهلكين مستويات، فمنهم الميسورون ماليا، غير أن طبقات أخرى لا تتحمل ميزانيتهم أي فارق في الوزن خارج المطلوب، لافتا إلى أن لجوء فئة من التجار إلى التعامل بهذا المنطق مع الزبائن، مرده محاولة التخلص من السلعة بسرعة وزيادة المبيعات على حساب حق الزبون.

واستغرب بلعباس متسائلا "كيف أن التاجر في عهد التعامل بميزان "روبرفال" كان يلتزم بأي وزن يطلبه الزبون، فيما نجد ممارسات لا تجارية تحدث اليوم في عهد الميزان الإلكتروني شديد الدقة"، ليوضح أن الميزان الإلكتروني ساعد التجار كثيرا وسهل عليهم التعامل كونه يقيس الوزن بدقة ويعطي السعر مباشرة، وهو ما لا يترك مجال الخطأ للتاجر، مما يلزمه أكثر بالتعامل مع ما يطلبه الزبون.

ليتابع "حاليا نجد بعض التجار ينظرون إلى التكلفة مباشرة دون النظر إلى الوزن، وهنا يحدث الفارق في المعاملة، كما أن مطالبة بعض الزبائن للسلعة وفق قيمة نقدية معينة، بدل المطالبة بالوزن، شجع التجار على أخذ هذا المنحى في تعاملاتهم مع الزبائن.

ويرى بلعباس أن الحل لهذه الظاهرة هو المستهلك في حد ذاته الذي يتعين عليه رفض مثل هذه الممارسات من طرف التجار، بحيث يجب على كل شخص تعرض لمثل هذه المواقف مطالبة التاجر بالتقيد بالوزن بدقة، أو أن يعالج الزبون الموقف بالإبقاء على السلعة المطلوبة عند التاجر ومغادرة المحل حتى تختفي هذه الممارسات مع مرور الوقت، على اعتبار أن هذه الظاهرة بحاجة إلى وعي جماعي من جانب المواطنين.

كما أشار بلعباس إلى أن ما يحدث دعوة للتبذير، وإحراجا كبيرا للزبون في وقت أصبحت فيه ميزانية الأسرة محسوبة بدقة بسبب تراجع القدرة الشرائية، وتابع "تسليط الضوء على هذه الظاهرة الشاذة من شأنه أن يؤدي إلى اختفائها، لكن ذلك يبقى بيد المستهلك الذي يجب أن يرفض.

"على الزبون رفض مثل هذه الممارسات وعدم الخضوع لجشع بعض التجار"

عبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، عن رفضه القاطع لمثل هذه السلوكات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في التعاملات بين البائع والشاري، مؤكدا أن الزبون ملزم على ردعها وعدم القبول والخضوع لها، سواء تعلق الأمر بزيادة السعر أو التقليص من وزن المادة الاستهلاكية.

وأضاف محدثنا أن الشفافية والمفاهمة هي شرط أساسي في المعاملة التجارية، فلا التاجر يملك الحق في إحراج الزبون ولا المستهلك مجبر على اقتناء غرض لا حاجة له به أو غير مقتنع به، لأن هذا ممنوع قانونيا وأخلاقيا ومهنيا، فالشاري يشعر بالإحراج من رفض الزيادة المفروضة عليه خاصة إذا كان بين الناس أو مع العائلة أو في حال عدم امتلاكه المبلغ الكافي لدفعها، وهو الأمر الذي يجب على التجار تجنبه.

كما أكد بولنوار أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوي بخصوص هذا الأمر، لكن المشكل يكمن دائما في خضوع الزبون وامتثاله لطلب التاجر، وهنا تصبح الشكوى غير فعالة لذلك نحن كجمعية نشدد على ضرورة رفض المستهلك لممارسة بعض عديمي الضمير من التجار، يقول.