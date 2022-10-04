عقد اجتماع مشترك للجان النقل لجامعة الدول العربية

عقد الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط، اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية، لمناقشة الملفات المتعلقة بقطاع النقل بجميع أنواعه تحضيرا للاجتماع الوزاري المقبل لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي المقررين نهاية الشهر الجاري بالإسكندرية.

وأفاد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والمشرف على إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، بهجت أبو النصر، أن الاجتماع الذي جرى برئاسة مصر، ناقش مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 14 بندا منها الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، والاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واللوجستيات في قطاع النقل وذلك بالتعاون مع الصين بهدف نقل التجربة الصينية للدول العربية.

وكما تطرق الاجتماع، حسب نفس المصدر، أيضا لمناقشة موضوع النافذة الواحدة لتبادل بيانات السفن في العالم والذي سيصبح إلزاميا على جميع موانئ دول العالم ابتداء من يناير 2024 بالإضافة لمتطلبات موقع السلامة الطرقية وتحديث المؤشرات في هذا الشأن.

وناقش المشاركون، كذلك بندا تعلق باعتماد النقل الذكي والمستدام كمرجعية لتطوير إستراتيجيات النقل فضلا عن بحث سبل التمويل لدارسة الجدوى الشاملة للمشروع وإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح السفن وبنائها.

ولفت أبو النصر الانتباه إلى أن الاجتماع المشترك أعد تقريرا بنتائج أعماله والتوصيات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال ليتم رفعها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقده في 24 أكتوبر الجاري ومن ثم إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته الجديدة المقررة يومي 25-26 أكتوبر الجاري بمقر الأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية.