رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الأوغندي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، جون موليمبا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، قال موليمبا أن اللقاء مع الرئيس تبون "كان مثمرا وتم خلاله التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا المشاورات بخصوص القضايا السياسية والدبلوماسية وتطوير الاقتصاد في القارة الإفريقية".

وأضاف أنه "سيتم متابعة ملف تطوير الاقتصاد الإفريقي من طرف اللجنة المشتركة بين البلدين، تحضيرا لمنتدى الاستثمار الاقتصادي الإفريقي المزمع عقده شهر نوفمبر المقبل بالجزائر".

واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي أن هذا المنتدى يمثل "فرصة للشراكة الاقتصادية والدبلوماسية بين دول القارة ومواصلة لنضال إفريقيا التي حققت تدريجيا استقلالا اقتصاديا وانفتاحا بعد سنوات طويلة من الاستعمار"، مؤكدا أن هذا الأمر يعد "حافزا للمضي قدما نحو التغيير ومواجهة كل التحديات الاقتصادية والتجارية".

وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.