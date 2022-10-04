الجزائري آدم وناس أفضل لاعب لشهر سبتمبر

توج الدولي الجزائري لفريق ليل (الرابطة الأولى الفرنسية)، آدم وناس، بجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر سبتمبر، حسبما كشف عنه، اليوم الثلاثاء، ناديه على موقعه الرسمي.

وجاء في بيان النادي الفرنسي: ''الثنائية لآدم وناس ! بعد تسجيله لأفضل هدف لشهر سبتمبر أمام تولوز (2-1)، يعود آدم ويتوج مجددا بجائزة 'دوغ' لشهر سبتمبر. ويخلف الجزائري زميله أنجيل غوميس المتوج في شهر أغسطس''.

وانضم آدم وناس الى صفوف ليل الفرنسي في الساعات الاخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث قادما من نابولي الإيطالي.

وكان وناس، المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 مع الجزائر، قد أستدعي من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي خلال اللقاءين الوديين الأخيرين للمنتخب الوطني بوهران أمام غينيا (فوز 1-0) ونيجيريا (2-1) يومي 23 و27 سبتمبر على التوالي.