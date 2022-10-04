ربيقة يشارك بطرابلس في إحياء ذكرى معركة إيسين

يشارك وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، في فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين التاريخية بالعاصمة الليبية طرابلس، حسب ما أفادت به ذات الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يمثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائر في فعاليات الذكرى الـ65 لمعركة إيسين التاريخية، وذلك يوم غد الأربعاء بطرابلس الليبية، تخليدا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الجزائري والليبي الشقيقين".

وبذات المناسبة، ستنظم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق يوم غد الأربعاء ندوة تاريخية تحمل عنوان "معركة إيسين، رمز التضامن بين الشعبين الجزائري والليبي" بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.