وفد لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-السعودية يزور الجزائر

شرع وفد لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-السعودية بمجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة الى الجزائر تدوم أربعة أيام، حسب ما أورده بيان لمجلس الأمة.

وكان في استقبال الوفد الذي يرأسه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-السعودية، عساف بن سالم ابوثنين، رئيس مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية-السعودية، كمال بوشامة، بمعية نائب رئيس المجموعة، كريد حاج لعروسي.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة تأتي "بدعوة من مجلس الأمة، في إطار التئام لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-السعودية"، مشيرا الى أن وفد مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية "ستكون له خلال زيارته الى بلادنا، والتي ستدوم أربعة أيام، عديد اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين".