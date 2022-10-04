خنشلة : حجز أكثر من 2400 قارورة من المشروبات الكحولية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية بلغت أكثر من 2400 قارورة كانت على متن مركبة قادمة من إحدى الولايات الشرقية إلى ولاية أخرى مرورا بولاية خنشلة

الكمية حجزت على مستوى إقليم بلدية بغاي شمالي عاصمة الولاية داخل مركبة يقودها شخص في العقد الثاني من العمر كان بصدد نقل البضاعة إلى ولاية أخرى، وبعد التفتيش عثر على الكمية السالفة الذكر وهاتفين نقالين ، وتم تحرير ملف جزائي بموضوع حيازة ونقل مشروبات كحولية دون رخصة، وقدم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.