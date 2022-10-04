الجيش الصومالي يعلن سيطرته على منطقة جديدة بوسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي اليوم الثلاثاء سيطرته الكاملة على منطقة يسومان بمحافظة هيران الواقعة وسط البلاد، بعد أن حررها من عناصر حركة "الشباب" الارهابية.

وذكرت قيادة الجيش الصومالي في بيان، أن قواتها تمكنت بالتعاون مع السكان المحليين، من السيطرة الكاملة على منطقة يسومان، معتبرة "هذه الخطوة هي استراتيجية حرب".

إلى ذلك نفذت القوات الصومالية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتتبع فلول عناصر الحركة الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وعلى الرغم من مضي عقد من الزمن، لا تزال حركة "الشباب" تشكل تهديدا أمنيا بالنسبة لمقديشو التي تخوض ضدها معارك ضارية، في ظل تبني الحركة للعديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.