هل يعتزم شباب بلوزداد انتداب يوسف بلايلي؟

اكد رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد (الرابطة المحترفة الاولى)،محمد بلحاج، اليوم الثلاثاء، أن فريقه لم يفكر إطلاقا في دخول السباق من اجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الذي فسخ مؤخرا ارتباطه مع نادي براست الفرنسي.

وأوضح المسؤول الأول على فريق شباب بلوزداد إن فريقه "لم يفكر ابدا في استقدام بلايلي الذي يبقى لاعبا استثنائيا لكنه لا يدخل في مخططات الفريق في الوقت الراهن بالإضافة الى ذلك لا يملك شباب بلوزداد الإمكانيات من اجل دفع راتبه المرتفع (...) لا ننوي أبدا القيام بخطوة غير مدروسة تفوق إمكانياتنا".

ومعلوم، انه بعد التحاقه بنادي براست شهر يناير المنصرم قادما من نادي قطر، قام بلايلي (30 سنة) بفسخ العقد الذي يربطه بالفريق الفرنسي و الذى كان يمتد لغاية 30 يونيو 2023 .

وكانت بعض الأوساط الكروية بالجزائر، قد استحسنت إمكانية التحاق بلايلي بأحد أندية الرابطة المحترفة الأولى، حتى يتسن له المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير الى 4 فبراير.

وأضاف ذات المتحدث، "اذا عرض علينا بلايلي براتب 200 مليون سنتيم فإننا سنقبل حتما بالعرض، لكنني اعلم ان راتبه أعلى بكثير(...) احرص على التأكيد ان هذا الكلام لا يعني بتاتا أننا سعينا لاستقدام بلايلي، لا من قريب و لا من بعيد".

و على صعيد آخر، ابدى رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، ارتياحه للبداية الموفقة لفريقه الذي حقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة التي توقع ان يكون فيها التنافس على أشده.

وقال بلحاج :" أنا راض عن العمل الذي يقوم به المدرب نبيل الكوكي و طاقمه (...) أنا لست من الأشخاص الذين يتدخلون في صلاحيات المدرب و مهمتي تتمثل أساسا في المرافقة و توفير كل الإمكانيات للطاقم الفني من اجل القيام بمهامه على أحسن وجه" .

وقبل خمسة أيام من مقابلة الذهاب للدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية، ضد نادي جوليبا المالي، أكد بلحاج انه زيادة على لقب البطولة الوطنية فإن الشباب يهدف كذلك الي التتويج باللقب القاري.

وبهذا الخصوص قال بلحاج:" بعد تمكننا من بلوغ الدور ربع النهائي في النسخة السابقة، بات طموح شباب بلوزداد مشروعا من اجل تحقيق التتويج بلقب هذه الطبعة (...) هدفنا يتمثل في بلوغ المربع الأخير كأدنى حد و بعدها سنواصل المشوار بثبات من اجل التتويجباللقب ".