حمادي يبحث مع نظيره الإيفواري تطوير العلاقات الثنائية في قطاع السياحة

عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، جلسة عمل مع وزير السياحة الايفواري ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، سياندو فوفانا ، لتباحث وتدارس السبل الكفيلة لتنمية وتوطيد أواصر التعاون الثنائي .

نوه الوزير الايفواري خلال هذه الجلسة بالدور المحوري والريادي التي تلعبه الجزائر في تطوير السياحة بالقارة الإفريقية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الصعد، وكذا بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في مجال السياحة و الصناعة التقليدية بما يعزز ويحقق مصالح البلدين.

و اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين واستدامتها.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتعاون وتجسيده من خلال اعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية لاطلاق برامج ومشاريع مشتركة لاسيما في مجالات التكوين السياحي والترقية السياحية.