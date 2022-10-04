سور الغزلان: نحو تأهيل ملعب دراجي محمد.

حلت، اليوم ، لجنة تاهيل الملاعب الخاصة بالقسم الوطني الثاني بملعب دراجي محمد ببلدية سور الفزلان بـ45كلم جنوب مقر ولاية البويرة ، من أجل معاينة ملعب محمد دراجي بعد الانتهاء من الاشغال"تجديد أرضية الملعب، و الترميمات على مستوى غرف اللاعبين والحكام و للمدرجات".

اللجنة التي حلت بملعب دراجي محمد كان في استقبالها ممثلي عن مديرية الشباب والرياضة و اعضاء من ادارة وفاق سور الغزلان وممثلي السلطات المحلية والأمنية ،قامت بمعاينة أرضية الملعب و مختلف المرافق الاخرى أين دونت كل النقاط الايجابية ، كما سجلت بعض التحفظات .

وأبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم لوضعية الملعب مما أعطى انطباعا على منح الضوء الاخضر لاستقبال تشكيلة السور به.

هذا وقد جرت اولى الحصص التدريبية به لاحتمال استقبال فريق مستقبل واد سوف أمسية الجمعة .

هذا و تجدر الاشارة الى أنه مكنت مصالح ولاية البويرة مبلغ من ميزانية الولاية لأجل اصلاح أرضية ميدان ملعب دراجي محمد قدرت بـ30.000.000.00دج أي ثلاث ملايير ، لاجل اعادة تحديد الارضية .

ويذكر ان فريق و ادارة وفاق سور الغزلان قد كانت طالبت منذ سنة 2016 بضرورة تجديد ارضية المعلب ، ليتقرر حينها منح ما يفوق 7 مليار سنتيم غير ان الملبغ والمشروع تم تجميده.

ويعيش الوفاق مع بداية هذا الموسم في القسم الثاني اجواء احتفالية بعد تمكنت من حصد اربع نقاط من لعبه لمقابلتين انتصار وتعادل" جعلته يراقب المتصدر اتحاد عنابة عن كثب.