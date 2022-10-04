سيدي بلعباس:حجز 4 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين

تمكن عناصر الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات بسيدي بلعباس من حجز 4 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي أن القضية تعود إلى استغلال معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه يحوز على كمية من المخدرات قصد البيع حيث مكنت التحريات من توقيف المتهم الذي ضبط بحوزته ما يقارب 4 كلغ من الكيف المعالج كانت موجهة للبيع.

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت عن هوية شريكه الذي تم توقيفه هو الأخر على مستوى إحدى مطارات الوطن قادما من الخارج.

و ضبط بحوزة هذا الأخير مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 430 أورو بالإضافة إلى 48 ألف دج.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة، وفقا لما أشير إليه.