عرقاب يستقبل وفدا عن قطاع الطاقة الموريتاني الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدا عن قطاع الطاقة الموريتاني حيث استعرض معه أوجه التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم.

وأوضح بيان للوزارة أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني للجزائر ما بين 3 الى 6 أكتوبر تندرج ''في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا في مجالات الطاقة والمناجم ولاسيما في مجال إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء من جهة وفي مجال الإصلاحات التنظيمية في مجال الكهرباء في موريتانيا من جهة اخرى".

وجرى اللقاء بحضور رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، بحسب الوزارة التي أوضحت أن زيارة الوفد الموريتاني ترمي كذلك الى "الاستفادة من الخبرة والمعرفة الجزائرية".