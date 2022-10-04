عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري الـ33 لاوبك+ بفيينا

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاربعاء، بفيينا في أعمال الاجتماع الوزاري ال33 لأوبك والدول خارج أوبك (أوبك+)، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وسيسبق هذا الاجتماع الذي سيضم 23 دولة الموقعة على إعلان التعاون، الاجتماع ال 45 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة ، تقييم حالة سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أوت 2022.