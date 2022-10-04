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4 أكتوبر 2022 °C

عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري الـ33 لاوبك+ بفيينا

أخبار الوطن
4 أكتوبر 2022 ()
واج
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يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاربعاء، بفيينا في أعمال الاجتماع الوزاري ال33 لأوبك والدول خارج أوبك (أوبك+)، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وسيسبق هذا الاجتماع الذي سيضم 23 دولة الموقعة على إعلان التعاون، الاجتماع ال 45 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة ، تقييم حالة سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أوت 2022.

 

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