اتحاد العمال يشرف على ورشة ضد التحرش



أشرف الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي بالجزائر ممثلا في السيدة رانيا بخازي على اشغال ورشة عمل تقنية ثلاثية الاطراف.

وحسب بيان للاتحاد، فقد نظمت الورشة بحضور مكتب الانشطة العمالية بالقاهرة ممثلا في السيدة وفاء عبد القادر والسيد كون كمبير خبير في معايير العمل الدولية.

وأضاف نفس المصدر أن الورشة تمحورت حول دراسة مقارنة بين الاتفاقية 190بشان القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل والتشريع الجزائري من انجاز البروفيسور محمد نصر الدين قريش والاستاذ دريس اولفقير والسيدة سمية صالحي.

وافاد البيان بأن الورشة حضرها ممثلو وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة وممثلة عن الوظيفة العمومية، وممثلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثلي .

كما حضر أشغال الورشة ممثلو مختلف تنظيمات اصحاب العمل، وكذا جمعيات الدفاع عن حقوق المراة: ساء في شدة ومركز التوثيق والاعلام وحقوق الطفل ومؤسسة المساواة وشبكة وسيلة.