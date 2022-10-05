أمطار رعدية على 33 ولاية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية ومرفوقة محليا بتساقط حبات برد على عدة ولايات بوسط وشرق البلاد تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم .

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا تكون في بعض الأحيان رعدية ومصحوبة بحبات البرد ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة وعين الدفلى.

كما نبهت الأرصاد الجوية إلى تساقط هذه الأمطار أيضا على ولايات سوق أهراس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، الشلف، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، خنشلة، بسكرة، الطارف وأولاد جلال.