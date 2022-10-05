جرحى في زلزال عنيف يضرب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع شمالي إيران.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أوضح المركز أن الزلزال وقع في الساعة 3:51 فجر اليوم بالتوقيت المحلي (00:21 فجرا بتوقيت غرينتش).

وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال كان في ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران وكان على عمق 10 كيلومترات. ووفقا للمركز، شعر به السكان في مدن هذه المحافظة ومحافظة آذربيجان الشرقية.

كما أكد المركز أنه لم ترد، حتى الآن، أي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزال. وفي السياق، قال المدير العام لإدارة شؤون الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية أمير عباس جعفري، إن حوالي 170 شخصا أصيبوا بسبب الخوف من الزلزال أثناء مغادرة منازلهم. وأضاف أنه تم علاج المصابين عبر إرسال فرق الإغاثة فورا إلى أماكن تواجدهم.