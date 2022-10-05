أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل اجتماع منتجي أوبك+ لمناقشة سياسة الإنتاج خلال الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 07:45 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.10بالمائة، إلى 91.71 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.15بالمائة إلى 86.39 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع بنحو 3.5بالمائة، وسط توقعات بأن أوبك+ قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام، إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي.