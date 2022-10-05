ملف: إفريقيا الواعدة.. تبدأ من الجزائر

عيون العالم أجمع متجهة صوب القارة الإفريقية، مهد الإنسانية وخزان الخيرات وسلة الغذاء في المستقبل. كل دول العالم العظمى تتودد إلى حكومات وشعوب القارة وتتنافس فيما بينها من أجل إبرام معاهدات استراتيجية تحمي بها "ظهرها" من تداعيات الصراعات والأزمات المتوالية بسبب شح المواد الأولية وسياسات "الاحتواء" التي يمكن اعتبارها صورة مقنّعة لاستعمار جديد، يمكن اكتشافها في الظروف الصعبة.

ولعل الصراع القائم في بلدان جنوب الصحراء الكبرى وتوالي الانقلابات العسكرية والزيارات المكوكية لزعماء الدول الأوروبية والغرب عموما، لمؤشر واضح على ميدان المعركة القادم، اقتصاديا وطاقويا.

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وبالنظر إلى هذه المعطيات، وجدت الجزائر نفسها أمام حتمية الذود عن عمقها الاستراتيجي وحياضها في منطقة الساحل، من خلال التحرك نحو إخماد فتيل الحروب والنزاعات المسلحة بين شعوب الدول المجاورة تفاديا للسقوط في أفخاخ الدول العظمى وأجنداتها التي تبدأ بالتفرقة وتنتهي بالهيمنة.. والتاريخ مليء بمثل هذه الممارسات المشينة التي تسببت في إبادة ملايين البشر من أجل نهب الثروات واستيطان الأراضي باسم تنوير الإنسانية ونشر الحضارة الغربية.

ولما كانت الجزائر منقوشة في وجدان الشعوب الإفريقية منذ القدم، فقد استبشرت بعودتها إليهم بغية تجديد العهد والعمل معا من أجل إحياء إرث الأجداد الذين ساهموا في تحرير أقطار عديدة في القارة من الاستعمار الأوروبي وإرساء جسور التعاون المبني على الاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح المشتركة وشراكات الجميع فيها رابح، بعيدا عن سياسات الابتزاز الممارسة من بعض الدول التي تدعي الانتماء إلى القارة، وهي في الواقع عامل عدم استقرار وتكريس للاستعمار خدمة لمصالح الأجندات الأجنبية التي وجدت فيها وكلاء ينفذون مخططات التدمير والإبادة باسم شعارات مفضوحة لدى النخب الإفريقية المتشبعة بالوعي.

في هذا الملف، تعرّج "الخبر" على دور الجزائر المنتظر في القارة السمراء ومنصات الارتكاز التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الدور وجني التأثير المرجو منه، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الحاصلة في العالم ولعبة المحاور التي يتنافس فيها الكبار بالتزامن مع زرع الفتن والمشاكل داخل البلدان المرشحة للاستعمار الجديد، مثلما هو حاصل في أقطار الوطن العربي وبلدان إفريقية تبحث عن الإفلات من هذا المخطط الجهنمي.

ومن باب الاستدلال، أقتبس من مقابلة أجرتها مجلة "لكسبريس" الفرنسية مع الخبير الاقتصادي كارلوس لوبص الذي يقول إن العامل الديموغرافي والمناخي والتكنولوجي ستجعل من القارة السمراء تلعب دورا مركزيا في مستقبل العالم.. كيف ذلك؟ حسب كارلوس لوبص على مستوى المناخ، سيكون من المستحيل تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس دون اللجوء إلى المعادن الموجودة بكثرة في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تعد إفريقيا، بفضل منافذها البحرية وأراضيها الصحراوية، خزانا هائلا للهيدروجين الأخضر المنتج من المياه والطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهو ما يقود إلى التحول التكنولوجي.

أما بالنسبة للعامل الديموغرافي، يقول الخبير الاقتصادي إن سكان إفريقيا هم الأصغر سنا على هذا الكوكب، وسيصبحون أول مستهلك للمنتوجات التكنولوجية، من الهواتف الذكية إلى العملات المشفرة.