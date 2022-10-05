هذه هي قيمة إنتاج اللحوم الحمراء سنة 2021

وقد عرف هذا الإنتاج "استقرارا" بمعدل توفر متوسط يقدر بـ 12،34كغ/سنة/فرد حسب ما أبرزته المسؤولة خلال يوم دراسي منظم من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة مشيرة ّإلى أن الجهود متواصلة لترقية فروع اللحوم الحمراء والبيضاء وضمان وفرتها في السوق وكذلك ثبات أسعارها.

وفي نفس السياق أشارت أن استيراد اللحوم الحمراء عرف "تراجعا ملحوظا" بين سنتي 2016 و2021 من 133 مليون دولار إلى 10 مليون دولار فقط بفضل الاستثمارات المتنوعة بهدف ترقية هذا الفرع وتخفيض فاتورة الاستيراد.

بخصوص اللحوم البيضاء، أوضحت المسؤولة أن قيمتها الإنتاجية تقدر بـ 128 مليار دج أي وفرة 12كغ/سنة/فرد. كما أبرزت الجهود المبذولة للترقية المحلية لأغذية الدواجن خاصة مع إعداد دفتر الشروط المؤطر والمنظم لاستيراد الذرة والصويا والاستثمار في المادة المحلية البديلة.

وحسب الإحصاءات المقدمة بخصوص تطور رؤوس الماشية بين سنتي 2011 و2021، لوحظت زيادة في رؤوس الأغنام من 24 مليون رأس إلى 31،5 مليون والماعز من 4 مليون رأس إلى أزيد من 5.3 مليون في 2021 والجمال من 318.755 رأس إلى 438.752 رأس سنة 2021، بينما عرفت الأبقار استقرار بـ 1،7 مليون رأس مسجل.

وتميز هذا اليوم الدراسي حول "السياسة الفلاحية واستراتيجية الأمن الغذائي: دراسة حالة تربية طائر النعام في الجزائر" المنظمة من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بعروض عدة مداخلات لجامعيين وعلميين ومربيين تمحورت حول الوضع الراهن لهذا الفرع في الجزائر وميكانيزمات تطويره.