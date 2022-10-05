تدخلات الحماية المدنية بعد التقلبات الجوية الأخيرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية ليلة البارحة في عدة مناطق بالولاية بسبب التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت بإقليم الولاية وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الوديان وفي الطرق والأحياء السكنية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، اليوم الاربعاء، إن فرقها سجلت 15 تدخلا على مستوى الطريق الوطني رقم 18 (عوار) وبحي 100 مسكن نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن الطريق دون تسجيل أية خسائر بشرية.

كما سجلت الحماية المدنية ارتفاع منسوب مياه أودية المالح على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ووادي ياغور ببلدية سيدي نعمان بدون تسجيل أية خسائر بشرية، وتدخلت الوحدة الثانوية لدائرة السواقي بوسط المدينة وبحي 40 مسكن وأمام ثانوية بلخير عبد السلام أين تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه الأمطار عن الطريق دون تسجيل خسائر بشرية.

من جهتها تدخلت الوحدتان ة الثانويتان لدائرتي العزيزية وبني سليمان أمام ابتدائية حاسيني وحي الديماز بسبب ارتفاع منسوب المياه ومن أجل امتصاص مياه الامطار بكل من مركز الصم البكم بلدية بني سليمان ومقر الأمن الوطني ببلدية القلب الكبير.

وفي ولاية برج بوعريريج تدخلت مصالح الحماية المدنية ليلة البارحة جراء التقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه على مستوى المحول القديم للطريق الوطني رقم 05 ببلدية اليشير ووادي لاشبور أين تم إجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور.

بالإضافة إلى تسرب مياه الأمطار إلى عدة منازل وأحياء وشوارع بلدية اليشير وسقوط جدار فناء لشركة خاصة.

وقامت وحدة الحماية المدنية بعملية امتصاص داخل قبو بمدرسة خاصة بحي 473 مسكن وعملية امتصاص بمنزل مجاور للمدرسة. كما سجلت الحماية المدنية تسرب مياه مجرى وادي المرج ببلدية مجانة إلى مستودع لتربية الأغنام بمزرعة خاصة أدى إلى العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 73 سنة متوفي على بعد حوالي 300 م من المستودع ونفوق 08 رؤوس أغنام وإنقاذ رأسي (02) غنم، وانهيار جزئي للمستودع.

وتم إجلاء 06 أشخاص من منزلهم بسبب تسرب مياه الأمطار وإجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور بوادي ورديق الطريق الوطني رقم 106 مدخل بلدية مجانة.

أما ببلدية برج بوعريريج تم إجلاء 30 شخصا بواسطة زورق الحماية المدنية كانوا محصورين بالمركب الرياضي آكواجيم سطنقولة بعد ارتفاع منسوب المياه. عملية الامتصاص متواصلة بالقرب من المركب بمساعدة آلة حفر. وقامت ذات الوحدات بوضع نقاط مراقبة واستطلاع بالنقاط السوداء لتجمع المياه على غرار وادي لاقراف، حي 05 جويلية.