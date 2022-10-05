جديد مشروع المستشفى القطري - الجزائري

تم اليوم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة لبناء مستشفى قطري - جزائري.

وجاء في بيان الوزارة "تحت إشراف السيد وزير الصحة البروفيسور عبد الحق سايحي وسعادة سفير دولة قطر السيد علد العزيز بن علي احمد نعمة و عملا بتوجيهات القيادات الحكيمة الدولتين يجري في هذه الأثناء بمقر وزارة الصحة مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر وشركة اليغانسيا هيلث كير التابعة لشركة استثمار القابضة لبناء مستشفى قطري - جزائري. "

وختم البيان "يعكس هذا الاتفاق مدى عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك والمتواصل لتعميقها، كما يجسد رغبة في تطوير قطاعها الصحي وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين".